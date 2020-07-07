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Общество / Здоровье

И. о. заведующего поликлиникой №1 Великих Лук стала Наталья Дорожкина

7 июля 2020 года, 11:04

Коллективу поликлиники №1 Великих Лук 7 июля представили и. о. заведующего учреждением — Наталью Дорожкину. По специальности она врач инфекционист, переехала в Великие Луки из Тверской области.

И. о. заведующего поликлиникой №1 Великих Лук стала Наталья Дорожкина
Наталья Дорожкина
Фото
«Наталья Юрьевна для города новый специалист. Она приехала в Великие Луки в период борьбы с коронавирусной инфекцией и зарекомендовала себя с хорошей стороны», — сказал и. о. главного врача Великолукской межрайонной поликлиники Роман Керимов, представляя Дорожкину коллективу.

Наталья Дорожкина поблагодарила коллектив за работу в непростых условиях, сообщает «Великолукская правда. Новости». Как врач-инфекционист, Дорожкина продолжает выезжать на первичный осмотр ковидных больных.

Бывший руководитель поликлиники №1 Ирина Шапошникова покинула свой пост по собственному желанию. 

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