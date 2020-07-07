И. о. заведующего поликлиникой №1 Великих Лук стала Наталья Дорожкина

Коллективу поликлиники №1 Великих Лук 7 июля представили и. о. заведующего учреждением — Наталью Дорожкину. По специальности она врач инфекционист, переехала в Великие Луки из Тверской области.
Коллективу поликлиники №1 Великих Лук 7 июля представили и. о. заведующего учреждением — Наталью Дорожкину. По специальности она врач инфекционист, переехала в Великие Луки из Тверской области.
Наталья Дорожкина поблагодарила коллектив за работу в непростых условиях, сообщает «Великолукская правда. Новости». Как врач-инфекционист, Дорожкина продолжает выезжать на первичный осмотр ковидных больных.
Бывший руководитель поликлиники №1 Ирина Шапошникова покинула свой пост по собственному желанию.