Представлен новый прокурор Псковской области

Начальник управления Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Западном федеральном округе Нелли Солнышкина выразила надежду, что Иван Грибов полюбит историческую Псковскую область. Она подчеркнула, что коллектив в прокуратуре дружный и профессиональный, и пожелала новому руководителю успехов в работе.

Нового прокурора поприветствовал губернатор Михаил Ведерников. Он обратил внимание на богатый послужной список Ивана Грибова. «Псковская земля особая, у нее очень богатая история и культура», - отметил глава региона. Он выразил надежду, что Иван Грибов полюбит регион и будет эффективно работать, защищая права граждан.

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов отметил, что прокуратура и региональный парламент конструктивно взаимодействуют, работая над совершенствованием законодательства. Он рассчитывает на продолжение сотрудничества, чёткую и продуманную работу над проектами законов. Александр Котов пожелал поделал новому прокурору успешной работы, чтобы во главе всегда стояла забота о неукоснительном соблюдении законодательства.

Иван Грибов поблагодарил всех за тёплые слова в его адрес. «Это новый этап в моей жизни, - сказал он. - Думаю, что псковская земля интересное место работы. Коллектив прокуратуры работоспособный и те отзывы, которые я слышал от коллег, всегда были положительные». Прокурор пообещал продолжить выполнять задачи, которые ставит Генпрокуратура, продолжать сохранять законность и традиции, сложившиеся в псковской прокуратуре.