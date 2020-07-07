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Происшествия / ДТП

Петербурженка получила травмы в ДТП в Печорском районе

7 июля 2020 года, 09:48

48-летняя жительница Санкт-Петербурга пострадала в ДТП в Псковской области. Авария произошла 6 июля около 15:45 у деревни Мальская Долина в Печорском районе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Петербурженка получила травмы в ДТП в Печорском районе
Фото с места ДТП
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

Петербурженка не справилась с управлением автомобилем Audi Q5. Машина съехала в кювет и перевернулась. Женщина получила перелом носа и рану лица. Госпитализация ей не потребовалась.

Петербурженка получила травмы в ДТП в Печорском районе
Фото с места ДТП
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

По факту аварии проводится проверка.

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