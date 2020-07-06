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Транспорт / Инфраструктура

В Псковской области начался ремонт самого большого в 2020 году участка дороги по нацпроекту

6 июля 2020 года, 20:55

В Псковской области начались ремонтные работы на самом крупном объекте национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2020 года — участке трассы Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье протяженностью 22,4 километра. Как пояснили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, он расположен в Гдовском районе, между деревнями Глушь и Ямок.

В Псковской области начался ремонт самого большого в 2020 году участка дороги по нацпроекту

Фото пресс-службы администрации Псковской области.
Ремонт производит компания «Буер» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Сумма контракта составила более 318 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета. В настоящий момент идет фрезерование старого покрытия и укладку выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. В работах задействовано 20 самосвалов и 15 единиц дорожно-строительной техники. Асфальт на объект доставляют с собственного асфальтобетонного завода, который расположен в Порховском районе.

Кроме того, отремонтировано 3 водопропускных трубы. На днях на объект будет доставлен мульчер для расчистки полосы отвода от древесной растительности.

В плане также значится ремонт 4 автобусных остановок, две из которых будут оснащены автопавильоном, и 2 моста — через реку Волосня на 60-ом км дороги и через реку Осница на 71-ом км. Здесь будут заменены деформационные швы, восстановлены водоотводные сооружения — более 280 железобетонных прикромочных лотков.

Окончание ремонта запланировано на 17 сентября.

На этой же дороге, на участке с 123-го по 132-й километр между деревнями Хохлово и Добручи в Гдовском районе, в рамках нацпроекта ведет ремонт другой подрядчик. Итого, в этом году будет приведено в порядок 31,6 км трассы. В прошлом году благодаря нацпроекту на Гдовском шоссе было отремонтировано 23 км дорожного полотна.

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