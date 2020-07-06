Определен подрядчик реконструкции очистных сооружений в Великих Луках

Реконструкцией станции биохимической очистки воды от сероводорода на очистных сооружениях водопровода из подземных источников в Великих Луках займутся специалисты организации «Вологодские коммунальные сети». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, эти работы будут выполнены в рамках реализации программы «Чистая вода» национального проекта «Экология».

Проект будет реализовываться поэтапно, чтобы не останавливать станцию. В 2020 году планируется провести подготовительные работы, заменить входные трубопроводы, провести реконструкцию одного из реакторов.

В пресс-службе подчеркнули, что перед тем, как прибыть на объект, все рабочие будут обследованы на коронавирус. Деятельность подрядной организации также будет вестись с соблюдением комплекса мер противовирусной безопасности.

Контракт, общая сумма которого превысила 92 млн рублей, рассчитан на 3 года. За этот период должны быть отремонтированы все 6 реакторов, заменены технологические трубопроводы, запорная арматура, расходомеров, а также установлен целый ряд другого специализированного оборудования.

Подземные скважины снабжают водой более 80% города. В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» проводятся работы по реконструкции водопровода в деревне Переслегино Великолукского района. Здесь осуществлена перекладка 3,3 тыс метров водопроводных сетей, в выполнена обратная засыпка траншей и котлованов водопровода. Сейчас ведутся работы по монтажу резервуаров, в скором времени строители начнут реконструкцию скважины.