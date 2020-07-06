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Общество

Общественники выявили недостатки в обустройстве территории у псковской школы № 26

6 июля 2020 года, 19:33

В Пскове в рамках акции «Безопасная школа» активисты партийного проекта «Крепкая семья» провели очередной рейд по мониторингу школьных и прилегающих к ним территорий на предмет их безопасности для детей. Объектом проверки стала школа № 26 на улице Байкова. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», общественники выявили ряд проблем, которые необходимо устранить в короткие сроки.

Общественники выявили недостатки в обустройстве территории у псковской школы № 26

Фото пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия».
«Нужно восстановить ограждения школьной территории, так как в настоящий момент территория школы по факту является проходной, что, в свою очередь, допускает нахождение на ней посторонних лиц. Также в срочном ремонте нуждается тротуар, который ведет с улицы Байкова. Он на 5 сантиметров ниже, чем асфальтовое покрытие, которое находится перед крыльцом школы, что создает препятствие для маломобильных групп населения. Само асфальтовое покрытие перед крыльцом школы - в хорошем состоянии», - рассказал активист партии «Единая Россия» Дмитрий Яковлев.

Общественники также обратили внимание на газоны, разбитые на пришкольной территории, которые необходимо привести в порядок, выкосив на них выросшую траву. Кроме того, требует благоустройства школьный стадион, который находится в удручающем состоянии; установленные на спортивном объекте скамейки представляют собой опасные для детей металлические конструкции. Кроме того, общественники обратили внимание на мусорные контейнеры, которые находятся в непосредственной близости к беговым дорожкам, а контейнерной площадки на территории школы не обнаружили.

По итогам рейда руководитель партпроекта «Крепкая семья», глава Пскова Елена Полонская направит запрос на имя главы администрации областного центра с просьбой об устранении выявленных проблем.

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