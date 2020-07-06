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Транспорт / Инфраструктура

Глава администрации Пскова напомнил подрядчикам по ремонту дорог об ответственности за срыв сроков

6 июля 2020 года, 17:56

Глава администрации Пскова Александр Братчиков в ходе совещания 6 июля напомнил подрядчикам, которые занимаются ремонтом дорог в городе, об ответственности за срыв сроков проведения работ. Также он поблагодарил компании, которые ведут ремонт с опережением графиков, сообщили «Псковской правды» в пресс-службе муниципалитета.

Глава администрации Пскова напомнил подрядчикам по ремонту дорог об ответственности за срыв сроков

Представители подрядных организаций рассказали руководству города о проделанной работе, о проблемах, а также обозначили предполагаемые сроки сдачи объектов и начала новых работ.

В частности, к концу июля - началу августа будет завершён ремонт Рижского проспекта и уложен новый асфальт на улице Максима Горького, 35, к 7 июля сдадут улицу Боровую, сообщил директор ООО «ДомСтройСервис» Корюн Аветян.

Представители ООО «ЭкспрессСтрой» пообещали 7 июля заасфальтировать

дорога у Псковской городской поликлиники, а 9 и 10 июля — улицу Гражданскую.

Директор ООО «СпецТрансСервис» Ирина Чемоданова проинформировала, что через две недели будет готов Гаражный проезд на участке от улицы Шестака до улицы Рокоссовского. Там осталось уложить верхний слой асфальта.

Главный инженер ООО «УДС Псков» Дмитрий Прибылов сообщил о заключении контракта на ремонт дорог на Запсковье, работы завершат в середине октября. Кроме того, в числе новых объектов, где будет выполнен ремонт, названы улицы Металлистов, Рокоссовского, Лесная, Харченко, Петровская, Киселева.

Александр Братчиков пообещал в течение двух недель лично проверить как идут ремонтные работы.

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