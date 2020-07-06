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Общество / Закон

В Псковской области могут разрешить митинги и шествия у медучреждений

6 июля 2020 года, 17:44

 В Псковской области могут отменить запрет на проведение митингов, шествий и демонстраций в 100-метровой зоне медицинских организаций. Соответствующий законопроект о внесении изменений в закон «О регулировании отдельных вопросов проведения публичных мероприятий на территории Псковской области» внесён в Псковское областное Собрание, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Поправку в закон разработало управление внутренней политики администрации региона в целях обеспечения прав граждан на открытое и свободное выражение своих взглядов и мнений, а также для приведения регионального законодательства в соответствие постановлением Конституционного Суда РФ. Дело в том, что в июне судебный орган конституционного контроля по жалобе жителей Самарской области проверял конституционность нормы о запрете проведения публичных мероприятий вблизи больниц.

Законопроект направлен в парламентский комитет по законодательству и местному самоуправлению.

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