В Псковской области могут разрешить митинги и шествия у медучреждений

В Псковской области могут отменить запрет на проведение митингов, шествий и демонстраций в 100-метровой зоне медицинских организаций. Соответствующий законопроект о внесении изменений в закон «О регулировании отдельных вопросов проведения публичных мероприятий на территории Псковской области» внесён в Псковское областное Собрание, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Поправку в закон разработало управление внутренней политики администрации региона в целях обеспечения прав граждан на открытое и свободное выражение своих взглядов и мнений, а также для приведения регионального законодательства в соответствие постановлением Конституционного Суда РФ. Дело в том, что в июне судебный орган конституционного контроля по жалобе жителей Самарской области проверял конституционность нормы о запрете проведения публичных мероприятий вблизи больниц.

Законопроект направлен в парламентский комитет по законодательству и местному самоуправлению.