«Горячая линия» по безопасности детей летом заработает в Псковской области 8 июня

8 июня с 12:00 до 14:00 в Псковской области будет работать горячая линия по безопасности детей во время летних каникул. Её проводит Псковское агентство информации вместе с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области, региональными УМВД России и ГУ МЧС.

«Горячая линия» будет транслироваться в прямом эфире на сайте Псковского агентства информации.

Телефон «горячей линии» - 8 953 239 76 77. На вопросы псковичей ответят уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников и начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов.

Заранее вопросы можно прислать в Whatsapp или Viber на номер 8 953 239 76 77 с пометкой «Детство».