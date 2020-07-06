Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Массовые мероприятия разрешат в Псковской области после третьего этапа снятия ограничений

6 июля 2020 года, 16:09

Массовые мероприятия разрешат в Псковской области только после третьего этапа снятия ограничений, рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук в эфире ПАИ-live 6 июня.

Массовые мероприятия разрешат в Псковской области после третьего этапа снятия ограничений

При этом он заметил, что в области некоторые ограничения были сняты авансом и сейчас их не так много остаётся.

«На втором этапе снятия ограничений будет расширен круг спортивных занятий, художественная самодеятельность. Наши ограничения были направлены на культуру, спорт, социальную сферу. Эти объекты, я думаю, начнут функционировать на втором этапе», - пояснил Александр Нестерук.

Он отметил, что следующее снятие ограничений будет обсуждаться на очередном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. «Не было ни одного штаба, где бы не рассматривали вопросы послаблений, потому что жизнь не стоит на месте и со временем появляются новые запросы», - сказал главный санитарный врач региона.

Он добавил, что по охвату населения исследованиями на коронавирус Псковская область достигла показателей для второго и третьего этапа снятия ограничений, то же самое и по числу коронавирусных коек.

«Остается основной показатель - показатель распространенности инфекции. Один инфицированный должен заражать не более одного человека. У нас на вчерашний день было 0,7. Но у нас идут показатели и до 1, и до 1,1», - сообщил Александр Нестерук. По его словам, этот показатель должен держаться стабильно 7-10 дней. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Дело завели на подростка из Невельского района за сексуальную связь с 8-летней девочкой
4% работников псковской компании «Йура Корпорейшн РУС» заразились коронавирусом
Плюсский район лидирует по числу заражённых коронавирусом в Псковской области
Масочный режим будет действовать в Псковской области ещё не менее месяца
Завершён ремонт исторического здания автостанции в Опочке
Суд признал псковскую журналистку Светлану Прокопьеву виновной
38 новых случаев коронавируса подтверждены за сутки в Псковской области
Ещё два человека умерли от коронавируса в Псковской области
Четыре года тюрьмы грозят жителю Пыталовского района за секс с несовершеннолетней

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Миллионы на детей

Общество / Соцзащита
3 июля 09:14

Миллионы на детей

Псковские семьи начали получать выплаты на дошколят
Большие планы

Общество / Образование
2 июля 13:25

Большие планы

Как за четыре года построить двенадцать новых школ

В тренде

Общество
2 июля 10:56

В тренде

Все псковские школы уже в скором времени получат доступ в Сеть