Массовые мероприятия разрешат в Псковской области после третьего этапа снятия ограничений

При этом он заметил, что в области некоторые ограничения были сняты авансом и сейчас их не так много остаётся.

«На втором этапе снятия ограничений будет расширен круг спортивных занятий, художественная самодеятельность. Наши ограничения были направлены на культуру, спорт, социальную сферу. Эти объекты, я думаю, начнут функционировать на втором этапе», - пояснил Александр Нестерук.

Он отметил, что следующее снятие ограничений будет обсуждаться на очередном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. «Не было ни одного штаба, где бы не рассматривали вопросы послаблений, потому что жизнь не стоит на месте и со временем появляются новые запросы», - сказал главный санитарный врач региона.

Он добавил, что по охвату населения исследованиями на коронавирус Псковская область достигла показателей для второго и третьего этапа снятия ограничений, то же самое и по числу коронавирусных коек.

«Остается основной показатель - показатель распространенности инфекции. Один инфицированный должен заражать не более одного человека. У нас на вчерашний день было 0,7. Но у нас идут показатели и до 1, и до 1,1», - сообщил Александр Нестерук. По его словам, этот показатель должен держаться стабильно 7-10 дней.