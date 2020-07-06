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Происшествия / Правосудие

Дело завели на подростка из Невельского района за сексуальную связь с 8-летней девочкой

6 июля 2020 года, 15:54

В Невельском районе возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего подростка за совершение действий сексуального характера в отношении 8-летней девочки. Об этом «Псковской правде» сообщили в прокуратуре Невельского района.

Преступление подросток совершил в период с 24 по 25 июня в деревне Сороки Невельского района. Он воспользовался беспомощным состоянием девочки в целях удовлетворения своей половой потребности.

26 июня было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль Невельской межрайонной прокуратурой Псковской области.

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