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Общество / Здоровье

4% работников псковской компании «Йура Корпорейшн РУС» заразились коронавирусом

6 июля 2020 года, 15:29

Коронавирус выявлен 4% работников псковского ООО «Йура Корпорейшн РУС», сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в эфире ПАИ-live 6 июля.

Также действующим очагом заражения остаётся Псковская областная психиатрическая больница. По данным Псковского агентства информации, коронавирус там подтверждён у 20 человек.

Александр Нестерук отметил, что на Великолукском мясокомбинате, где был очаг коронавируса, новых заражённых нет.

«Более двух недель не было в колбасном цехе, по цеху готовой продукции тоже. Инфицирование внутри коллектива прекратилось», - констатировал главный санитарный врач области.

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