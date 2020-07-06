Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Плюсский район лидирует по числу заражённых коронавирусом в Псковской области

6 июля 2020 года, 14:34

Плюсский район лидирует в Псковской области по числу заражённых коронавирусом. Там заболели порядка 120 человек, что составляет 1,2% населения. Такие данные озвучил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в эфире ПАИ-live 6 июня.

По его словам, в среднем по области показатель по доле заболевших составляет 0,5% населения, в Пскове он ниже, в Великих Луках — выше.

«Ситуация несколько стабилизировалась», - отметил Александр Нестерук. По его словам, пик заболеваемости пришёлся на вторую неделю июня, когда выявили 596 новых случаев коронавируса. Уже три недели в регионе снижаются темпы заболеваемости. За последнюю неделю были подтверждены 327 случаев, что почти на 50% меньше пиковых показателей.

Александр Нестерук обратил внимание на то, что сейчас растёт доля тех, кто переносит коронавирус в лёгкой форме и не знает, что является носителем инфекции. Исследование показало, что около 20% заражённых в Москве перенесли коронавирус «на ногах».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Массовые мероприятия разрешат в Псковской области после третьего этапа снятия ограничений
Дело завели на подростка из Невельского района за сексуальную связь с 8-летней девочкой
4% работников псковской компании «Йура Корпорейшн РУС» заразились коронавирусом
Масочный режим будет действовать в Псковской области ещё не менее месяца
Завершён ремонт исторического здания автостанции в Опочке
Суд признал псковскую журналистку Светлану Прокопьеву виновной
38 новых случаев коронавируса подтверждены за сутки в Псковской области
Ещё два человека умерли от коронавируса в Псковской области
Четыре года тюрьмы грозят жителю Пыталовского района за секс с несовершеннолетней

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Миллионы на детей

Общество / Соцзащита
3 июля 09:14

Миллионы на детей

Псковские семьи начали получать выплаты на дошколят
Большие планы

Общество / Образование
2 июля 13:25

Большие планы

Как за четыре года построить двенадцать новых школ

В тренде

Общество
2 июля 10:56

В тренде

Все псковские школы уже в скором времени получат доступ в Сеть