Плюсский район лидирует по числу заражённых коронавирусом в Псковской области

Плюсский район лидирует в Псковской области по числу заражённых коронавирусом. Там заболели порядка 120 человек, что составляет 1,2% населения. Такие данные озвучил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в эфире ПАИ-live 6 июня.

По его словам, в среднем по области показатель по доле заболевших составляет 0,5% населения, в Пскове он ниже, в Великих Луках — выше.

«Ситуация несколько стабилизировалась», - отметил Александр Нестерук. По его словам, пик заболеваемости пришёлся на вторую неделю июня, когда выявили 596 новых случаев коронавируса. Уже три недели в регионе снижаются темпы заболеваемости. За последнюю неделю были подтверждены 327 случаев, что почти на 50% меньше пиковых показателей.

Александр Нестерук обратил внимание на то, что сейчас растёт доля тех, кто переносит коронавирус в лёгкой форме и не знает, что является носителем инфекции. Исследование показало, что около 20% заражённых в Москве перенесли коронавирус «на ногах».