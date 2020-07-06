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Общество / Здоровье

Масочный режим будет действовать в Псковской области ещё не менее месяца

6 июля 2020 года, 13:42

Масочный режим в Псковской области продлится ещё не менее месяца, заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук в эфире ПАИ-live 6 июля.

Он напомнил, что Псковская область вступила в первый этап снятия ограничений, но такие меры как соблюдение масочного режима и социальной дистанции остаются.

«Надо продолжать следить за собой и стараться не оказываться в каких-то местах, где возможно заражение незащищенным. В общественных местах нужно быть в масках», - подчеркнул Александр Нестерук.

По его словам, Роспотребнадзор получил несколько десятков жалоб от потребителей, которых отказались обслуживать из-за отсутствия маски. Александр Нестерук призвал сообщать о фактах, когда и персонал находится без средств защиты.

Главный санитарный врач региона выразил надежду, что масочный режим удастся снять до конца лета. «Если ситуация будет развиваться благополучно, то у нас даже в августе есть шанс завершить третий этап. Но практика показывает, что далеко не всегда так получается и иногда приходится дополнительно ужесточать меры, когда начинает резко подниматься заболеваемость», - подчеркнул Александр Нестерук. 

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