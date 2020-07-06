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Транспорт / Инфраструктура

Завершён ремонт исторического здания автостанции в Опочке

6 июля 2020 года, 13:27

В Опочке завершён ремонт автостанции. Это объект культурного наследия федерального значения «Здание конной почтовой станции» 1847 года постройки, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Завершён ремонт исторического здания автостанции в Опочке

Пользователем памятника является ГП ПО «Псковавтотранс». На ремонт были выделены около 5,5 млн рублей из внебюджетных источников.

Работы начались в январе. В здании заменили стропильную систему и кровельное покрытие, обновили фасады и внутреннюю отделку помещений.

В пресс-службе отметили, что ремонт был проведён в установленные сроки и с надлежащим качеством. Работы приняла специализированная комиссия.

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