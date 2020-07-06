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Происшествия / Правосудие

Суд признал псковскую журналистку Светлану Прокопьеву виновной

6 июля 2020 года, 12:26

Суд признал псковскую журналистку Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма, сообщает телеграм-канал «Псковские новости». Оглашение приговора состоялось 6 июля.

По решению суда, журналистка должна выплатить штраф в 500 тыс. рублей. Запрета на ведение журналисткой деятельности нет.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала авторская программа Светланы Прокопьевой, вышедшая в эфир на одной из радиостанций 7 ноября 2018 года. Она рассуждала о причинах самоподрыва несовершеннолетнего анархиста в приемной УФСБ Архангельской области. Позже текст, озвученный в эфире, был опубликован.

Светлане Прокопьевой было предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Обвинитель просил для неё наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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Комментарии

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Ирина Сулимова
13:09 06.07.2020

мало дали,срок надо было,что языком меньше мела и шла на провокации,сама виновата)хотела славы?получи))не обляпайся)следующие должны задуматься!!

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