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Общество / Здоровье

38 новых случаев коронавируса подтверждены за сутки в Псковской области

6 июля 2020 года, 12:16

38 новых случаев коронавируса подтвердили за сутки 5 июля в Псковской области, сообщает официальный канал по ситуации с заболеваемостью в регионе. По данным на 6 июля, в Псковской области коронавирусом заболели 3 тыс. 84 человека.

38 новых случаев коронавируса подтверждены за сутки в Псковской области

Вылечились на данный момент 1 тыс. 204 человека, за последние сутки были выписаны 17 пациентов.

В Пскове коронавирус был подтверждён у 918 человек, в Великих Луках — у 624. Среди районов области в тройку лидеров по числу заражённых входят Псковский (252 случая), Островский (225 случаев) и Великолукский (164 случая).

Умерли от коронавируса 28 человек.

Число исследований на заболевание выросло до 48 тыс. 558. За 5 июля были сделаны 425 теста. 

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