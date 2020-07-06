Ещё два человека умерли от коронавируса в Псковской области, сообщает официальный канал по ситуации с заболеваемостью в регионе. Таким образом, коронавирус уже унёс жизнь 28 человек в Псковской области.

Как отмечал несколько дней назад губернатор Михаил Ведерников, прирост числа летальных исходов связан с поступлением заключений от патологоанатомов по результатам исследований умерших в пик заболеваемости.

Среди тех, кто погиб послу заражения коронавирусом, оказались два врача: реаниматолог Алексей Поднебесный и кардиореаниматолог Анвар Сабиров.