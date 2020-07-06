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Происшествия / Правосудие

Четыре года тюрьмы грозят жителю Пыталовского района за секс с несовершеннолетней

6 июля 2020 года, 11:00

Четыре года лишения свободы грозят 24-летнему жителю Пыталовского района за половое сношение с несовершеннолетней. Возбуждённое в отношении него уголовно дело по части 1 статьи 314 УК РФ передано в суд, сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Пыталовского района.

В ходе следствия было установлено, что отношения молодого человека и 14-летней девочки длились с декабря 2019 года по март 2020 года. За этот период они шесть раз по обоюдному согласию вступали в половую связь.

В результате девочка забеременела, что, как отметили в прокуратуре, «нарушило её нормальное физическое и нравственное развитие».

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