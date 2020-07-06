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Культура / Наследие

Вооружение и обмундирование участников Ледового побоища разместят в музее в Самолве

6 июля 2020 года, 09:54

В музее, посвящённом Ледовому побоищу, который создаётся в деревне Самолва Гдовского района, разместят не только диораму сражения, но и другие экспонаты: картины, образцы вооружения и обмундирования. Об этом рассказал руководитель проекта, председатель правления АНО «Военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа», глава Общественного фонда «Братский корпус Николая Чудотворца» Олег Титберия.

Вооружение и обмундирование участников Ледового побоища разместят в музее в Самолве

Фото из личного архива художника Евгения Емельянова, который создал диораму.

Центром экспозиции будет диорама Ледового побоища, которую дополнят бутафорский снег и лёд, фигуры рыцарей и русских воинов, кусты и камни. В других залах музея разместят живописные полотна, посвящённые русскому воинству

XIII века, макеты вооружения, обмундирования русских воинов и тевтонских рыцарей, часть которых закажут у реконструкторов. Планируется, что эти экспонаты можно будет не только посмотреть, но и потрогать.

Олег Титберия отметил, что из-за пандемии коронавируса уже нельзя с уверенностью сказать, что музей будет открыт в 2021 году, но проект не закрыт, его реализация идёт. В частности, на территории будущего музея проведены геологические работы, состоялся конкурс на проект здания, определена компания, которая будет дальше работать над проектом.

По словам Олега Титберии, «музей точно будет не одноэтажным, но в то же время он и не будет высотным». «Берег Чудского озера достаточно равнинное место и удивлять современной сумасшедшей архитектурой не хотелось бы. Важен реальный рельеф, который существовал, важно понимание уникальности этого места. Мы хотим, чтоб это было исторично, художественно, эстетично», - подчеркнул он.

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