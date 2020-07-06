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Происшествия / ДТП

Два человека пострадали в ДТП в Опочецком районе

6 июля 2020 года, 09:12

Два человека получили ранения в результате ДТП, которое произошло 5 июля в 13:34 у деревни Шагино Опочецкого района.

Два человека пострадали в ДТП в Опочецком районе

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

Там 28-летний водитель автомашины «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Шевроле Авео», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

62-летний водитель «Шевроле» получил рваную рану колена, но госпитализирован не был. 26-летнюю пассажирку «Лады» доставили в больницу с ушибами и переломом ноги.

По факту аварии проводится проверка

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