Два человека пострадали в ДТП в Опочецком районе

Два человека получили ранения в результате ДТП, которое произошло 5 июля в 13:34 у деревни Шагино Опочецкого района.

Там 28-летний водитель автомашины «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Шевроле Авео», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

62-летний водитель «Шевроле» получил рваную рану колена, но госпитализирован не был. 26-летнюю пассажирку «Лады» доставили в больницу с ушибами и переломом ноги.

По факту аварии проводится проверка