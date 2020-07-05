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Общество

Смены в детских оздоровительных лагерях Псковской области будут сокращены до двух недель

5 июля 2020 года, 17:33

Смены в детских оздоровительных лагерях Псковской области будут сокращены до двух недель. Об этом «Псковской правде» сообщила директор «Центра детского отдыха и оздоровления» Татьяна Богданова.

По ее словам, продолжительность смены 14 дней — это одно из дополнительных требований санитарной безопасности. «Другое требование — наполняемость оздоровительных лагерей 50%, чтобы была возможность организации проживания, питания и массовых мероприятий с учетом социальной дистанции», - рассказала Татьяна Богданова.

Также для детей обязательны справки об отсутствии контакта с инфекционными больными. «У нас море инфекций, которые передаются от человека к человеку. Такую справку родители предоставляли и раньше. Но в этом году она дополнена уточнением по covid», - добавила она.

Татьяна Богданова отметила, что 15 июля планируется открыть четыре загородных лагеря. Всего же в июле заработают порядка 12 лагерей. «В августе они продолжат принимать детей. Все лагеря будут работать по 2-3 смены продолжительностью по 14 дней», - сообщила директор «Центра детского отдыха и оздоровления».

Директор «Центра детского отдыха и оздоровления» также добавила, что все вопросы необходимости соблюдения всех требований санитарной безопасности и готовности лагерей к оздоровительной кампании и будут рассмотрены на межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления 6 июля.

Напомним, что с 15 июля в Псковской области начнут работать детские оздоровительные лагеря, пансионаты и санаторно-курортные организации. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора по противодействию распространению COVID-19.

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