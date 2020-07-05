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Культура

«Это особенное время!» - Юлия Пересильд участвует в съемках нового фильма

5 июля 2020 года, 14:31

Уроженка Пскова, артистка Юлия Пересильд участвует в съемках фильма режиссера Карена Оганесяна «Молоко». Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram.

«Все- таки съёмки - это особенное время! Ты несколько теряешь связь с реальностью! Ты сконцентрирован только на «здесь и сейчас»... у тебя меняется лицо, взгляд, голос... нет- нет, я сейчас не про «клинику», я про что-то неуловимо прекрасное...», - рассказала Юлия Пересильд.

«Это особенное время!» - Юлия Пересильд участвует в съемках нового фильма

Фото из Instagram Юлии Пересильд

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов РФ, съемки нового фильма Карена Оганесяна «Молоко» пройдут летом и осенью в Москве и Кировске. Роли в фильме исполнят Юлия Пересильд, Гоша Куценко, Андрей Бурковский, Юрий Колокольников, Елена Валюшкина.

Героиня Пересильд Зоя живет в Кировске, после необычного северного сияния, у нее появляется чудодейственное молоко, которое может залечивать душевные раны. Однако прежде чем помочь окружающим, она должна сделать выбор, ведь эффект от ее молока непредсказуем.

«Об этом сценарии я знаю уже три года. Мы с Кареном уже тогда хотели, чтобы фильм был. Меня привлекло то, что сценарий затрагивает тему нехватки любви. Если бы с детства этой любви было достаточно, то, возможно, по-другому складывалась бы наша жизнь. Сам по себе сюжет истории нестандартный, это что-то новое, очень много цепляющих парадоксальных вещей. Читая сценарий, я думала: «Ого! А как же это сыграть?», - цитирует издание Юлию Пересильд.

Актриса добавила, что съемки проходят отлично, для нее это лучшее время после выхода из самоизоляции.

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