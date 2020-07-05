Курган Дружбы в Псковской области состоялся при закрытых границах. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, традиционное памятное мероприятие, посвященное 61-й встрече ветеранов Великой Отечественной войне и партизанского движения Беларуси, России, Латвии, учитывая эпидемическую обстановку, прошло в особых условиях.

Встреча состоялась 5 июля без большого числа гостей. У самых границ России, Беларуси и Латвии собрались представители каждой из стран. Здесь же были выставлены и портреты участников Великой Отечественной войны, которые в этом году не смогли присутствовать на Кургане лично. В память о павших в военные годы бойцах в часовне Святого Сергия Радонежского отслужен молебен. После чего российская и белорусская делегации обменялись корзинами цветов для возложения к воинским захоронениям. На российской стороне участники церемонии почтили память партизанки-разведчицы, уроженки города Себежа Марии Пынто. Цветы также были возложены и к памятнику героям-комсомольцам в деревне Прошки на стороне Республики Беларусь. В это день цветы были возложены и к монументу партизану Иманту Судмалису.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова от имени главы региона Михаила Ведерникова обратилась к собравшимся. «Самое главное, что мы ощущаем огромную ответственность перед нашими предками и будущим поколением за события, которые произошли 75 лет назад. Мы празднуем Великую Победу в непростых условиях нынешнего года. Но может быть именно в эту пору мы особенно чувствуем пронзительность тех событий, значимость людей, которые присутствуют здесь на наших фотографиях, напоминают, как много сил они отдали, чтобы наша земля сегодня жила и процветала. Мы все здесь сегодня вместе и нашу победу не отдадим никому», - отметила она.

После митинга на территории Республики Беларусь, которая в этом году является принимающей стороной, был зажжен традиционный партизанский костер Дружбы. Представители российской делегации передали для этого горящий факел. В завершение памятного мероприятия жители России, Беларуси и Латвии хором исполнили легендарную «Катюшу».

Напомним, Курган Дружбы — памятник героизму и невероятному мужеству русских, белорусских и латышских партизан, которые совместными усилиями сражались против фашистских войск. Он представляет собой искусственно созданный холм, насыпанный на территории тогда существующего СССР. Земля, которая использовалась для создания кургана, была взята с тех мест, где погибли или имеются захоронения бойцов и партизан Советской Красной Армии.