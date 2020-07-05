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Происшествия

Два велосипедиста пострадали в ДТП в Псковской области 4 июля

5 июля 2020 года, 12:19

Два велосипедиста пострадали в ДТП в Псковской области 4 июля, сообщает пресс-служба УМВД Псковской области. Так, 4 июля в 23.27 у дома 14 по улице Юбилейная в Пскове водитель Lada Granta при съезде на прилегающую территорию дороги совершил наезд на велосипедиста, 36-летнего мужчину. В результате столкновения пострадал велосипедист. Он госпитализирован с травмами головы,лица,ранами лица и шеи. Оба участника ДТП были трезвы.

Также около 16.20 на 9 км дороги Псков-Муровицы в Псковском районе 43-летняя женщина на автомобиле Mercedes совершила наезд на 7-летнего велосипедиста. Велосипедист переезжал проезжую часть дороги, выехав из-за стоящего транспорта. Ребенок был госпитализирован с травмами головы, несколькими переломами конечностей. Водитель была трезва.


Два велосипедиста пострадали в ДТП в Псковской области 4 июля

Фото пресс-службы УМВД

По данным фактам проводится проверка. УГИБДД УМВД России по Псковской области в связи с участившимися случаями наездов на велосипедистов еще раз просит всех участников дорожного движения быть внимательными при управлении транспортом, строго соблюдать ПДД и быть взаимовежливыми на дороге. Водителям стоит неукоснительно соблюдать скоростной режим, а велосипедистам пересекать проезжую часть по пешеходному переходу, обязательно спешиваясь со своего двухколесного транспортного средства.

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