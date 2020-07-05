Два велосипедиста пострадали в ДТП в Псковской области 4 июля, сообщает пресс-служба УМВД Псковской области. Так, 4 июля в 23.27 у дома 14 по улице Юбилейная в Пскове водитель Lada Granta при съезде на прилегающую территорию дороги совершил наезд на велосипедиста, 36-летнего мужчину. В результате столкновения пострадал велосипедист. Он госпитализирован с травмами головы,лица,ранами лица и шеи. Оба участника ДТП были трезвы.

Также около 16.20 на 9 км дороги Псков-Муровицы в Псковском районе 43-летняя женщина на автомобиле Mercedes совершила наезд на 7-летнего велосипедиста. Велосипедист переезжал проезжую часть дороги, выехав из-за стоящего транспорта. Ребенок был госпитализирован с травмами головы, несколькими переломами конечностей. Водитель была трезва.



