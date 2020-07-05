За минувшие сутки в Псковской области зарегистрировано 26 новых случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки в Псковской области зарегистрировано 26 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом, выздоровело 24 пациента. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «COVID. Псковская область».

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 3046, всего выздоровело – 1187. Скончались от коронавирусной инфекции 26 человек. На данный момент проведено 48106 исследований.

Статистика заболеваемости по районам следующая: Псков – 909, Великие Луки – 612, Бежаницкий район — 29, Великолукский район – 164, Гдовский район – 64, Дедовичский район – 39, Дновский район — 94, Красногородский район – 9, Куньинский район –26,Локнянский район — 8, Невельский район — 107, Новоржевский район – 20, Новосокольнический район — 58, Опочецкий район – 38, Островский район – 223, Палкинский район — 30, Печорский район – 38, Плюсский район – 88, Порховский район — 133, Псковский район – 250, Пустошкинский район – 6, Пушкиногорский район — 8, Пыталовский район – 14, Себежский район – 21, Струго-Красненский район – 40, Усвятский район — 18.