Псковские библиотеки рекомендуют читателям заказывать книги заранее

Псковские библиотеки рекомендуют читателям заказывать нужную книгу заранее - по телефону, по электронной почте или написать заявку в группе своей библиотеки «ВКонтакте». Как сообщает пресс-служба муниципального образования «Город Псков», распоряжением губернатора с 25 июня библиотеки Пскова открылись для посещения, однако пока они обслуживают читателей с ограничениями.

Посетители библиотек обязаны не только надевать маску, но и придерживаться других временных правил. В частности, читателям необходимо заранее записываться (по телефону в рабочее время) на обслуживание, на входе в библиотеку обрабатывать руки антисептиком, а в помещении соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. При этом в зоне обслуживания не должно одновременно находиться больше трёх человек, включая библиотекаря, а время обслуживания одного читателя ограничено 30 минутами.

Читальные залы в библиотеках пока закрыты, доступа к самостоятельной работе за компьютерами у читателей нет.

Эти правила будут действовать до особого распоряжения губернатора. Библиотеки имеют право отказаться от обслуживания читателей, которые нарушают этот установленный временный порядок.