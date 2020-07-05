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Общество

Псковские библиотеки рекомендуют читателям заказывать книги заранее

5 июля 2020 года, 09:36

Псковские библиотеки рекомендуют читателям заказывать нужную книгу заранее - по телефону, по электронной почте или написать заявку в группе своей библиотеки «ВКонтакте». Как сообщает пресс-служба муниципального образования «Город Псков», распоряжением губернатора с 25 июня библиотеки Пскова открылись для посещения, однако пока они обслуживают читателей с ограничениями.

Посетители библиотек обязаны не только надевать маску, но и придерживаться других временных правил. В частности, читателям необходимо заранее записываться (по телефону в рабочее время) на обслуживание, на входе в библиотеку обрабатывать руки антисептиком, а в помещении соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. При этом в зоне обслуживания не должно одновременно находиться больше трёх человек, включая библиотекаря, а время обслуживания одного читателя ограничено 30 минутами.

Читальные залы в библиотеках пока закрыты, доступа к самостоятельной работе за компьютерами у читателей нет.

Эти правила будут действовать до особого распоряжения губернатора. Библиотеки имеют право отказаться от обслуживания читателей, которые нарушают этот установленный временный порядок.

ПОДРОБНОСТИ

Список телефонов городских библиотек Пскова для предварительной записи на обслуживание и заказа книг:

- Центральная городская библиотека (ул. Конная, 6; тел.: 56-16-73)

- Библиотека - Центр детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23; тел.: 57-35-03)

- Библиотека - Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева (ул. Юбилейная, 87а;

тел.: 56-86-42 и 57-16-15)

- Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва (Октябрьский пр., 19а; тел.: 66-

43-24)

- Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20; тел.: 72-43-23)

- Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» (ул. Н. Васильева, 83а; тел.: 73-40-82)

- Детская библиотека «ЛиК» (Октябрьский пр., 21; тел.: 73-82-82)

- Библиотек «Диалог» (ул. 1-ая Поселочная, 15; тел.: 73-21-38)

- Библиотека «Радуга» (ул. Новоселов, 11; тел.: 53-68-63)

- Библиотека - общественный центр микрорайона Псковкирпич (ул. Карбышева, 4; тел.:

62-57-18)

- Библиотека микрорайона Овсище (ул. Алехина, 20; тел.: 69-17-09)

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