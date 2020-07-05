Госавтоинспекция призывает псковичей соблюдать правила безопасности при пересечении железнодорожных переездов

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам, что железнодорожный переезд является зоной повышенной опасности. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, столкновения подвижного состава с автомобилями на железнодорожных переездах могут привести к тяжелейшим последствиям, связанным прежде всего с человеческими жертвами.

Железнодорожный переезд - наиболее сложный и опасный участок дороги, требующий внимания и строгого соблюдения Правил дорожного движения. Составы идут обычно с большой скоростью. И даже при применении машинистом всех средств экстренного торможения - тормозной путь поезда составляет 1,5 – 2 километра. Поэтому водителям лучше даже не пытаться сэкономить несколько секунд и проскочить переезд при закрывающемся шлагбауме или перед поездом.

Кроме того, всем автолюбителям не следует забывать, что пересечение железнодорожного пути вне переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде - влечет наложение административного штрафа в размере 1 тыс рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев.

Госавтоинспекция региона призывает не пренебрегать правилами безопасности при пересечении железнодорожных переездов и строго соблюдать требования Правил дорожного движения.