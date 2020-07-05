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Общество

Курган Дружбы состоится сегодня в Себежском районе

5 июля 2020 года, 09:11

61-я Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии «Курган Дружбы» состоится в Себежском районе 5 июля, сообщает Псковское агентство информации.

Торжественная церемония на Кургане Дружбы состоится в 10.00. Делегация Себежского района передаст корзину цветов на территорию Белоруссии и примет оттуда такую же корзину. Цветы возложат к мемориалам на белорусской и российской территориях. Массовых мероприятий с российской стороны на Кургане Дружбы не планируется в связи с коронавирусом.

Также издание сообщает, что в начале июня на Кургане Дружбы сводная группа администрации Себежского района, национального парка «Себежский», поискового отряда «Забытый батальон» и Себежского отделения Русского географического общества провела субботник.

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