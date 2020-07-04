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Спорт / Арена

В псковском Ледовом дворце прошли первые тренировки

4 июля 2020 года, 18:13

В псковском Ледовом дворце прошли первые тренировки. Уже с понедельника лед будет занять с утра до поздней ночи, следует из расписания на сайте учреждения.

4 июля на лед вышли детские команды из Санкт-Петербурга, хоккейная команда ветеранов вооруженных сил из Пскова «Дружина», а фигуристы.

3 июля на льду дворца катались воспитанники псковской «Деревни SOS».

Тренировки проходят в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Например, дети катались в масках. Лед после длительного перерыва заливала новая, приобретенная по нацпроекту канадская ледозаливочная машина.

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