В псковском Ледовом дворце прошли первые тренировки. Уже с понедельника лед будет занять с утра до поздней ночи, следует из расписания на сайте учреждения.

4 июля на лед вышли детские команды из Санкт-Петербурга, хоккейная команда ветеранов вооруженных сил из Пскова «Дружина», а фигуристы.

3 июля на льду дворца катались воспитанники псковской «Деревни SOS».

Тренировки проходят в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Например, дети катались в масках. Лед после длительного перерыва заливала новая, приобретенная по нацпроекту канадская ледозаливочная машина.