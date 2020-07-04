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Общество / Здоровье

Друзья и коллеги умершего от COVID –19 врача Анвара Сабирова просят присвоить новой больнице его имя

4 июля 2020 года, 17:47

Друзья и коллеги умершего от COVID –19 врача Анвара Сабирова просят присвоить новой больнице его имя. Такое обращение появилось на сайте губернатора.

От лица коллег и друзей врача написала Лариса Рыбакова. Она сообщила, что 2 июля похоронили светлого и жизнерадостного человека, прекрасного доктора Анвара Сабирова.

«Друзья, коллеги просят рассмотреть вопрос о присвоении его имени новому инфекционному стационару в Пскове. Пусть дочки гордятся своим отцом», - написала она.

Напомним, что доктор, который работал в псковской городской больнице, умер на прошлой неделе. 13 июня тест показал, что он болен коронавирусом. Сначала болезнь протекала в легкой форме, а потом его состояние резко ухудшилось. Доктора перевели на ИВЛ, но спасти не смогли.  

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