Друзья и коллеги умершего от COVID –19 врача Анвара Сабирова просят присвоить новой больнице его имя. Такое обращение появилось на сайте губернатора.

От лица коллег и друзей врача написала Лариса Рыбакова. Она сообщила, что 2 июля похоронили светлого и жизнерадостного человека, прекрасного доктора Анвара Сабирова.

«Друзья, коллеги просят рассмотреть вопрос о присвоении его имени новому инфекционному стационару в Пскове. Пусть дочки гордятся своим отцом», - написала она.

Напомним, что доктор, который работал в псковской городской больнице, умер на прошлой неделе. 13 июня тест показал, что он болен коронавирусом. Сначала болезнь протекала в легкой форме, а потом его состояние резко ухудшилось. Доктора перевели на ИВЛ, но спасти не смогли.