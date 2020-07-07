Квартира, в которой проживал умерший врач Анвар Сабиров, останется у его семьи. Об этом в видеобращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Запись глава региона опубликовал у себя в Instagram.

Анвар Сабиров умер на прошлой неделе. 13 июня врач сделал тест на covid-19, и он оказался положительным. Под присмотром коллег он начал амбулаторное лечение, но болезнь развивалась стремительно, потребовалась госпитализация, и Анвар был подключён к аппарату ИВЛ. Спасти доктора не удалось.

«Это был настоящий врач, блестящий профессионал, очень хороший человек. Искренне хочу выразить соболезнования родным и слова поддержки, - отметил Михаил Ведерников. - Гарантирую, что все федеральные и региональные выплаты будут выплачены в полном объеме. Более того, я дал поручение проработать вопрос, чтобы та квартиры, в которой врач проживал, перешла в собственность его семье».