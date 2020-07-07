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Общество / Здоровье

С пониманием отнестись к шуму от стройки инфекционной больницы попросил губернатор псковичей

7 июля 2020 года, 12:57

С пониманием отнестись к шуму, исходящему со стройки инфекционной больницы, попросил губернатор псковичей. Запись глава региона опубликовал у себя в Instagram.

«Появляются жалобы жители близлежащих домов на шум, - сказал он.- Хочу попросить всех проявить терпение. Это принципиально важный, жизненно необходимый объект для Псковской области и он нам сейчас нужен, как никогда»

Готовность объекта на сегодняшний день уже составляет 7%. Ввести его планируют в эксплуатацию к 15 сентября.

«От скорости работ зависит подготовка ко второй волне заболеваемости, - отметил глава региона. - Строительство больницы носит неотложный характер, поэтому под действие закона о тишине не попадает».

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