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Общество

Ушел из жизни псковский поэт Николай Либиков

4 июля 2020 года, 10:40

Не стало псковского поэта и актера Николая Либикова. Он скончался на 61-ом году жизни.

Ушел из жизни псковский поэт Николай Либиков

Фото http://bibliopskov.ru/

«С прискорбием сообщаю, что несколько часов назад после непродолжительной болезни на 61 году жизни скончался Коля Либиков. Я, его жена, хочу выразить огромную благодарность всем медикам и врачу -терапевту Кожевниковой», - написала на его странице в «Вконтакте» жена Ольга Федорова.

Отметим, что Николай Григорьевич родился 22 мая 1959 года.

В 1980 году окончил культпросветучилище (Псков, отделение театрального искусства, педагог - Ф.И.Герантиди).

Работал в Псковском Камерном театре, Псковском областном Театре кукол.

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