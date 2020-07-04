Ушел из жизни псковский поэт Николай Либиков

Не стало псковского поэта и актера Николая Либикова. Он скончался на 61-ом году жизни.

«С прискорбием сообщаю, что несколько часов назад после непродолжительной болезни на 61 году жизни скончался Коля Либиков. Я, его жена, хочу выразить огромную благодарность всем медикам и врачу -терапевту Кожевниковой», - написала на его странице в «Вконтакте» жена Ольга Федорова.

Отметим, что Николай Григорьевич родился 22 мая 1959 года.

В 1980 году окончил культпросветучилище (Псков, отделение театрального искусства, педагог - Ф.И.Герантиди).

Работал в Псковском Камерном театре, Псковском областном Театре кукол.