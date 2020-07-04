Общее число заболевших COVID-19 в регионе составило 3 020 человек. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Михаил Ведерников.

За последние сутки выявлен 51 заболевший коронавирусом. В Пскове заболевших 900, в Великих Луках – 605. Районы лидеры: Псковский (247), Островский (223) и Великолукский (163).

За все время с начала прихода коронавируса в регион выздоровели 1 163 жителей Псковской области. Умерли 25 человек.