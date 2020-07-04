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Культура

Определены победители конкурса на лучший логотип партнерских связей между Нойсом и Псковом

4 июля 2020 года, 10:00

Определены победители конкурса на лучший логотип партнерских связей между Нойсом и Псковом. Он проводился по случаю 30-летия связей между породнёнными городами, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе городской администрации.

На конкурс поступило 45 работ, жюри присудило два первых места и одно третье.

Одно первое место получили иллюстратор из Пскова Кристина Иванова и псковский фотограф Арсений Семёнов. На придуманном ими логотипе изображены покровители городов: святой Квиринуса, который держит в руках Базилику Святого Квиринуса и святая Ольга, у которой в руках Псковский Кремль.

Еще одно первое место у преподавателя дизайна Псковского университета Натальи Петровской. На ее эскизе изображение птицы-корабля и солнца.

Определены победители конкурса на лучший логотип партнерских связей между Нойсом и Псковом
Логотип, придуманный Натальей Петровской
Фото пресс-службы городской администрации

Третье место присудили воспитанникам Детской художественной школы Пскова.

Победители получат денежный приз по 1750 евро, а призеры - денежный приз в размере 1000 евро.

Напомним, что в Пскове 30-летие партнерских отношений планируется отметить совместным концертом хоров из обоих городов, а также фотовыставкой псковских и немецких художников

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