Определены победители конкурса на лучший логотип партнерских связей между Нойсом и Псковом. Он проводился по случаю 30-летия связей между породнёнными городами, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе городской администрации.

На конкурс поступило 45 работ, жюри присудило два первых места и одно третье.

Одно первое место получили иллюстратор из Пскова Кристина Иванова и псковский фотограф Арсений Семёнов. На придуманном ими логотипе изображены покровители городов: святой Квиринуса, который держит в руках Базилику Святого Квиринуса и святая Ольга, у которой в руках Псковский Кремль.

Еще одно первое место у преподавателя дизайна Псковского университета Натальи Петровской. На ее эскизе изображение птицы-корабля и солнца.