Псковский симфонический оркестр даст серию концертов под открытым небом. Первый концерт под названием «Лавандовая ночь» состоится 1 августа, сообщили в Псковской областной филармонии.

Этот концерт положит начало «Летним сезонам», руководителем и идейным исполнителем которых является главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.

На террасе отеля «Покровский» в Пскове в этот вечер прозвучит музыка в исполнении оркестра и Лауреата Международных конкурсов, солистки Мариинского театра Марии Баянкиной.

Начало концертов в 19.00 и 22.00/