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Культура / Событие

Псковский симфонический оркестр даст серию концертов под открытым небом

4 июля 2020 года, 09:27

Псковский симфонический оркестр даст серию концертов под открытым небом. Первый концерт под названием «Лавандовая ночь» состоится 1 августа, сообщили в Псковской областной филармонии.

Этот концерт положит начало «Летним сезонам», руководителем и идейным исполнителем которых является главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.

На террасе отеля «Покровский» в Пскове в этот вечер прозвучит музыка в исполнении оркестра и Лауреата Международных конкурсов, солистки Мариинского театра Марии Баянкиной.

Начало концертов в 19.00 и 22.00/

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