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Общество

Журналисты ПАИ составили топ главных событий месяца

3 июля 2020 года, 21:03

Псковское агентство информации продолжает проект «События месяца глазами экспертов», стартовавший в 2019 году.

По итогам каждого месяца редакция ПАИ формирует список из наиболее заметных, общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В рейтинговании, по приглашению редакции, принимают участие эксперты - представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Эксперты (все данные опроса находятся в распоряжении редакции) оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам выставленных оценок выводится средний балл, на их основе формируется рейтинг «ТОП-10 событий месяца».

В топ-5 вошли: смерть двух врачей от коронавируса, смена власти в облсофпрофе, строительство новой инфекционной больницы.


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