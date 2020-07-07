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Политика / Выборы

Ведерников: Голосование по поправкам в Конституцию прошло с соблюдением всех мер безопасности

7 июля 2020 года, 14:25

Голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области прошло с соблюдением всех мер безопасности, заявил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в в Instagram. «Это было историческое событие, которое уже сегодня широко обсуждается как один из важнейших этапов новейшей истории России. Поэтому считаю принципиально важным, что Псковская область этот период прошла с соблюдением всех мер безопасности, при точном исполнении избирательного законодательства, без серьёзных нарушений и официальных жалоб», - написал Михаил Ведерников.

Голосование проходило прозрачно, легитимно, а самое главное – буквально у каждого была возможность выразить своё мнение, подчеркнул глава региона.

«Хочу выразить искренние слова благодарности всем, кто принял личное участие в голосовании. 56% всех избирателей Псковской области проявили гражданскую ответственность и обозначили свою позицию. Это говорит о том, что большинство жителей региона небезразличны к своему будущему, к будущему своих детей и родителей. 78% проголосовавших отдали свой голос за поправки. По уровню поддержки изменений мы вторые в СЗФО » .

По мнению губернатора, подавляющее большинство согласилось с тем, что социальные гарантии, традиционные ценности, и уважение к нашей культуре и истории должны быть закреплены как основа российской государственной политики.

А консолидированная позиция по этим принципиальным вопросам – важный фундамент для работы по всем направлениям.


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