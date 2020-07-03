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Общество

С 15 июля в Псковской области заработают детские лагеря и санатории

3 июля 2020 года, 19:14

С 15 июля работать детские оздоровительные лагеря, пансионаты и санаторно-курортные организации. Соответствующие изменения внесены в Указ губернатора по противодействию распространению COVID, сообщает пресс-служба областной администрации.

Детские летние оздоровительные лагеря должны работать в закрытом круглосуточном режиме со сменой сотрудников не чаще одного раза в 14 дней. В это время дети и сотрудники лагеря не смогут покидать территорию учреждения. Работа детских лагерей также должна быть построена в четком соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, разработанными для этой категории организаций.

В санаториях нельзя будет использовать бани, бассейны и спа-салоны. При заселении обязательна справка от отсутствии контакта с больными коронавирусом в течение 14 дней.

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