Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Дизайн-код города Печоры разработают вместе с генпланом

3 июля 2020 года, 19:04

Дизайн-код города Печоры разработают вместе с генеральным планом, чтобы у строителей и архитекторов было четкое понимание, как должен выглядеть город. Его преображение и в целом социально-экономическое развитие Печорского района обсуждали 3 июня на совещании у губернатора Михаила Ведерникова, сообщает пресс-служба областной администрации.

В рамках работы АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» принято решение уделить особое внимание не только восстановлению памятников истории, но и модернизации инфраструктуры и внешнего облика районного центра в целом. Поддержку готовы оказать митрополит Тихон и  председатель Совета организации Сергей Степашин.

-Мы хотим более предметно заняться развитием Печор. Решения по этим вопросам приняты, важно оперативно начать работу», — отметил Михаил Ведерников


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

С 15 июля в Псковской области заработают детские лагеря и санатории
Псковский завод «Титан-Полимер» вручил подарки победителям экочелленджа
Площадь Ленина в Пскове не будет засажена деревьями
Около двух тысяч пассажиров воспользовались услугами псковского аэропорта
Поправки в Конституцию РФ вступают в силу 4 июля
Многодетные семьи выступили за расширение льгот на транспортный налог
Службы с прихожанами возвращаются в псковские храмы
Более 1,7 тыс псковичей находятся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус
Более 500 псковичей с коронавирусом лечатся на дому

Комментарии

Авторизация
No comments
Миллионы на детей

Общество / Соцзащита
3 июля 09:14

Миллионы на детей

Псковские семьи начали получать выплаты на дошколят
Большие планы

Общество / Образование
2 июля 13:25

Большие планы

Как за четыре года построить двенадцать новых школ

В тренде

Общество
2 июля 10:56

В тренде

Все псковские школы уже в скором времени получат доступ в Сеть