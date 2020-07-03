Дизайн-код города Печоры разработают вместе с генпланом

Дизайн-код города Печоры разработают вместе с генеральным планом, чтобы у строителей и архитекторов было четкое понимание, как должен выглядеть город. Его преображение и в целом социально-экономическое развитие Печорского района обсуждали 3 июня на совещании у губернатора Михаила Ведерникова, сообщает пресс-служба областной администрации.

В рамках работы АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» принято решение уделить особое внимание не только восстановлению памятников истории, но и модернизации инфраструктуры и внешнего облика районного центра в целом. Поддержку готовы оказать митрополит Тихон и председатель Совета организации Сергей Степашин.

-Мы хотим более предметно заняться развитием Печор. Решения по этим вопросам приняты, важно оперативно начать работу», — отметил Михаил Ведерников





