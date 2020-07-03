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Общество

Псковский завод «Титан-Полимер» вручил подарки победителям экочелленджа

3 июля 2020 года, 18:05

3 июля в университетском сквере ПсковГУ состоялось вручение подарков победителям экочелленджа. Напомним, что #ЭКОчелленджпсков был организован в честь Дня эколога ресурсным центром добровольчества ПсковГУ совместно с партнерами, в числе которых завод «Титан-Полимер».

В течение месяца псковичи рассказывали в социальной сети «ВКонтакте» о своих эко-привычках. В конце июня организаторы в прямом эфире определили 5 победителей.

- Добровольчество для молодежи сегодня это не просто модный тренд, для многих это действительно часть их жизни, та самая идеология, которой, как говорят многие политологи, не хватает в современном обществе. Мы часто слышим еще одно слово синоним - «волонтерство», но именно «добровольчество» отражает в большей степени всю суть доброй воли. С появление в ПсковГУ Ресурсного центра добровольчества появились добровольческие объединения по направлениям, и одно из них экологическое. И для нас важно чтобы инициатива в решении социальных проблем исходила от самих ребят, по доброй воле. Такой инициативой является #ЭКОчелленджпсков и очень круто, когда у таких проектов появляются такие серьезные партнеры как Псковский завод «Титан-Полимер», ‒ рассказал проректор ПсковГУ по работе с молодежью, кандидат биологических наук Александр Захаров.


Псковский завод «Титан-Полимер» вручил подарки победителям экочелленджа

Псковский завод «Титан-Полимер» вручил подарки победителям экочелленджа

Псковский завод «Титан-Полимер» вручил подарки победителям экочелленджа

Псковский завод «Титан-Полимер» вручил подарки победителям экочелленджа

Псковский завод «Титан-Полимер» вручил подарки победителям экочелленджа

Псковский завод «Титан-Полимер» вручил подарки победителям экочелленджа

Псковский завод «Титан-Полимер» вручил подарки победителям экочелленджа

Псковский завод «Титан-Полимер» вручил победителям челленджа экологичные подарки: натуральные джутовые сумки и бамбуковые экостаканы.

- Социальная ответственность и экологическая безопасность лежат в основе всех корпоративных и партнерских программ, которые мы инициируем и поддерживаем. Организованный совместно с партнёрами конкурс направлен на формирование экологического сознания псковичей, культуры разумного потребления и бережного отношения к окружающей среде. Псковский завод «Титан-Полимер» и в дальнейшем будет регулярно поддерживать экологические акции и проекты, реализуемые в регионе, ‒ прокомментировал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

- Спасибо организаторам за идею такого конкурса. Это мотивирует вести экологичный образ жизни, я понял, что состояние окружающей среды во многом зависит от человека, ‒ поделился победитель челленджа.

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