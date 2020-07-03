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Общество

Площадь Ленина в Пскове не будет засажена деревьями

3 июля 2020 года, 17:13

Проект реконструкции площади Ленина в Пскове обсудили на заседании градостроительного совета. Как сообщает Псковское агентство информации, представители совета высказали свои предложения по поводу обустройства центра города.

Главный архитектор города Евгений Сачков отметил, что история с площадью Ленина в Пскове длится уже 11 лет и никак не решается. В то же время он предложил не менять внешний облик кинотеатра«Октябрь». Прямо противоположное мнение высказал архитектор Евгений Иванов. «Можно создать некий археологический музей с экспонатами на месте кинотеатра «Октябрь», перед кремлём, а также рядом сделать подземный переход», - сказал он, добавив, что площадь Ленина нужно застраивать.

Зато к однозначному решению пришли участники градостроительного совета по вопросу озеленения площади — в рамках благоустройства ее не станут засаживать деревьями. Искусствовед, заместитель председателя Псковского областного отделения ВООПИиК Ирина Голубева напомнила, что памятники нельзя загораживать даже озеленением. «Если город принимает решение переделать площадь в сквер, то нужно менять документы. Озеленение приветствуется, но другого плана. Да, площадь нужно реконструировать, но нужна доработка», – добавила Ирина Голубева.

«Я с вами согласен, деревья не надо», – подытожил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

По итогам обсуждения проект реконструкции площади Ленина в Пскове отправили на доработку.

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