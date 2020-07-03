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Экономика

Около двух тысяч пассажиров воспользовались услугами псковского аэропорта

3 июля 2020 года, 16:18

После запуска авиарейсов из Пскова в Калиниград и Анапу за неполные две недели услугами аэропорта Пскова воспользовались почти 2 тысячи пассажиров, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

По мнению экспертов, появление в листе авиасообщения Пскова популярных маршрутов положительно влияет на потенциальную рентабельность псковского аэропорта.

Ранее губернатор Псковской области, отвечая на вопросы псковичей, отметил, что есть задача довести пассажиропоток через воздушные ворота Пскове до нескольких сотен тысяч человек в год. При этом условии потенциальные инвесторы готовы заняться реконструкцией здания аэропорта и построить новый терминал.

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