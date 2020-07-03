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Политика

Поправки в Конституцию РФ вступают в силу 4 июля

3 июля 2020 года, 16:04

Поправки в Конституцию РФ вступают в силу 4 июля, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Постановляю: Поправки в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года №1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», вступают в силу 4 июля 2020 года», - говорится в тексте документа.

Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек).

В Псковской области в голосовании приняли участие более 56% избирателей, поправки в Конституцию поддержали 78,69%.

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