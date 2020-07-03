Многодетные семьи выступили за расширение льгот на транспортный налог

Многодетные семьи Псковской области поддерживают законодательную инициативу региона о расширении льгот на транспортный налог, с которой в Псковское областное Собрание обратился глава региона Михаил Ведерников.



Законопроект уже внесен в региональный парламент и расширяет возможности многодетных семей на льготы при уплате траспортного налога.



Один из опрошенных ПАИ отцов многодетных семей привел пример. Ранее закон о льготе распространялся на транспорт не мощнее 150 л.с. При этом многодетные часто покупают микроавтобусы или минивэны, они удобнее, но их мощность выше 150 л.с. А потому приходилось платить транспортный налог в полном объеме.

Например, за микроавтобус мощностью 170 л.с приходилось платить более 8 тысяч рублей, суммы для многодетных заметную.



Отметим, что число многодетных семей в Псковской области растет с каждым годом.

По мнению экспертов, депутаты Псковского областного Собрания законопроект поддержат.



