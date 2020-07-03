Службы с прихожанами возвращаются в псковские храмы

В Псковской области в ближайшее время возобновятся службы внутри храмов. До настоящего момента службы осуществлялись на прихрамовых территориях — в качестве ограничительной меры распространения коронавируса.

С инициативой разрешить службы внутри храмов в пятницу, 3 июля, на оперативном штабе по борьбе с ковид-19 выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он отметил, что этот вопрос он также обсуждал с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном.

Ранее Псковская епархия распространила пресс-релиз о том, что с 3 июля храмы Псковской епархии вновь откроются для прихожан и туристов с 3 июля. Богослужения внутри храмов с участием прихожан будут проводиться только при условии ношения защитных масок и соблюдения социальной дистанции не менее двух метров.