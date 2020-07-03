Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Службы с прихожанами возвращаются в псковские храмы

3 июля 2020 года, 15:26

В Псковской области в ближайшее время возобновятся службы внутри храмов. До настоящего момента службы осуществлялись на прихрамовых территориях — в качестве ограничительной меры распространения коронавируса.

С инициативой разрешить службы внутри храмов в пятницу, 3 июля, на оперативном штабе по борьбе с ковид-19 выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он отметил, что этот вопрос он также обсуждал с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном.

Ранее Псковская епархия распространила пресс-релиз о том, что с 3 июля храмы Псковской епархии вновь откроются для прихожан и туристов с 3 июля. Богослужения внутри храмов с участием прихожан будут проводиться только при условии ношения защитных масок и соблюдения социальной дистанции не менее двух метров. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 1,7 тыс псковичей находятся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус
Более 500 псковичей с коронавирусом лечатся на дому
Михаил Ведерников: Пик заболеваемости коронавирусом пройден две недели назад
Летняя оздоровительная кампания в Псковской области начнется 15 июля
Общепит, бассейны и солярии в Псковской области пока не возобновят работу
Гособвинение требует шесть лет лишения свободы для псковской журналистки Светланы Прокопьевой
Льготы по транспортному налогу планируют распространить на многодетные семьи
В Псковской области заработал новый Инвестиционный портал региона
В Стругокрасненском районе пресекли деятельность подпольной лаборатории по изготовлению синтетического кокаина

Комментарии

Авторизация
No comments
Миллионы на детей

Общество / Соцзащита
3 июля 09:14

Миллионы на детей

Псковские семьи начали получать выплаты на дошколят
Большие планы

Общество / Образование
2 июля 13:25

Большие планы

Как за четыре года построить двенадцать новых школ

В тренде

Общество
2 июля 10:56

В тренде

Все псковские школы уже в скором времени получат доступ в Сеть