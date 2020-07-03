Более 1,7 тыс псковичей находятся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус

1 732 человека в Псковской области находятся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус, сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По его словам, сейчас под наблюдением остаются 1 732 человека, из которых 1 036 имели контакт с заражёнными, а 696 – приехали в Псковскую область из-за рубежа. «В связи с истечением сроков было снято с медицинского наблюдения 15 442 человека», - сообщил он.



Также, по словам Александра Нестерука, в Псковской области остаются активными четыре очага коронавирусной инфекции. «Зарегистрировано 16 вспышек коронавирусной инфекции с общим числом пострадавших 451 человек. Контактными остаются 923 человека. 12 вспышек были сняты с контроля, под наблюдением находится четыре вспышки с общим числом пострадавших 151 человек: ПНИ «Моринский», цех готовой продукции Великолукского мясокомбината, Психиатрическая больница №1 и ООО «Йура Корпорейшн РУС», - пояснил он.