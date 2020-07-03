Более 500 псковичей с коронавирусом лечатся на дому

539 пациентов с коронавирусом лечатся на дому в Псковской области, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«На амбулаторном лечении находятся всего 539 человек. В том числе, 164 человека — в Пскове», - сообщила она.

Количество коек на этой неделе в Псковской области было сокращено до 1 240. В Псковской городской больнице находится 210 пациентов с коронавирусом, в Великолукской межрайонной больнице - 46 пациентов с этим диагнозом.

Наполнение обсерваторов в Усвятах и на Гороховом озере составляет 50%.