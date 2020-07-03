Михаил Ведерников: Пик заболеваемости коронавирусом пройден две недели назад

Из 1 438 коек для лечения коронавирусных пациентов 741 остаются свободными, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 июля.

По его словам, с 4 июля в регионе начнётся перевод части коек в штатный режим. «Динамика распространения продолжает снижаться», - отметил он.

Глава региона также сообщил, что пик смертности от коронавируса в Псковской области наблюдался две недели назад, однако в статистике летальные случаи фиксируются после заключения патологоанатомов. «Две недели назад мы прошли пик заболевания, был зафиксирован ряд летальных случаев, и до сих пор приходят заключения патологоанатомов, которые формируются в течение 2-3 недель», - объяснил глава региона.